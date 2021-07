AUDIO - L'ex Giordano: "Se il Napoli rimane così è già da scudetto"

L'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del mercato.

Per Spalletti quale deve essere la prima mossa? "Lui ha detto che la squadra gli piace tantissimo. Se rimane la stessa, è tra le pretendenti allo Scudetto, può arrivare tra le prime tre come doveva essere lo scorso anno. Se va via uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz devi poi coprire la partenza. Poi c'è il discorso Insigne, fondamentale nel gioco del Napoli".

Scambierebbe Insigne con Luis Alberto? "No, perché Luis Alberto nel Napoli c'è già, può essere Zielinski o Fabian Ruiz. Il vero regista nel Napoli è Insigne".