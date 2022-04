AUDIO - L'ex Juve Tacchinardi sorpreso: "Il Napoli mi ha impressionato e lotterà fino alla fine"

A TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato di Juve-Inter e non solo.

A TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato di Juve-Inter e non solo: "Ho rammarico di una Juve bellissima ma non bella durante l'anno. E' vero che sono mancati giocatori importanti, ma anche ad altre squadre. Vedere la Juve ieri così, giocare a petto in fuori, mi è piaciuto. Mi chiedo: perché così tardi? E stata una crescita troppo faticosa che non doveva portare la squadra a vincere per forza il titolo ma quantomento a lottare per questo. In un anno di partite così intense, così giocate bene, non me ne ricordo tantissime".

Milan stasera col Bologna: vincere per forza può dare pressione? "I risultati di ieri ti mettono pressione, non si può dire altro. Ma tutto dipende da che tipo di personalità hai e dal lavoro del tecnico. Pioli sono convinto che troverà qualcosa per stimolare questa squadra. Credo sia una pressione positiva e non gli verrà il braccino. Dopo Napoli, il Milan ha tolto qualsiasi cosa per provare veramente a vincere lo Scudetto".

Napoli, vittoria importante a Bergamo: "Ho grande stima di Spalletti. ha preso una legnata clamorosa con il Milan, non era facile riprendersi e invece è riuscito a ricompattarsi. Spalletti ha trovato le chiavi giuste per ripartire. I numeri poi non sono un caso. Prepara bene i calci piazzati. Per vincere i campionati serve tutto. Per me il Napoli arriverà fino in fondo, mi ha impressionato. Ha vinto una partita troppo importante".