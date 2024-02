AUDIO - La sensazione di Impallomeni: “Non solo Osimhen, per me anche Kvara andrà via"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.



Ospiti: Marolda:" Non visto niente di nuovo nel Napoli." Bezzi:" Il Barcellona peggiore degli ultimi anni. Sarri deve pensare alla Coppa Italia." Impallomeni:" Kvara talento cristallino ma soffre il momento." Ferrari:" Si è visto un Napoli più equilibrato. La Lazio è con la testa a Monaco." Maracana con Marco Piccari, Stefano Impallomeni.

Napoli, pari prezioso in Champions col Barcellona:

"Il libro è stato rispolverato un po'. Ho visto qualcosa. Mi è piaciuto il tempismo della sostituzione di Kvaratskhelia, non bene e ho la sensazione che anche lui andrà via. Si potrebbe adattare lui alla Liga e al Barcellona. Se incassi con lui e Osimhen rifai la squadra alla grande. Il Napoli è riuscito a riemergere da una partita abbastanza difficile. Ci interroghiamo da tempo sul fatto che non è allenante il nostro campionato, ma siamo in testa al ranking. Dov'è l'errore allora? Cosa sta succedendo?".

Facendo un bilancio Champions, chi passa?

"Ci sarà un ritorno complicato per la Lazio col Bayern, alla pari l'Inter con l'Atletico mentre il Barcellona per me ce la farà. Per il Napoli l'obiettivo è il campionato, deve sistemare la classifica e non pensare troppo alla Champions".

Inter, Thuram potrebbe tornare con l'Atletico:

"E' fondamentale riaverlo per Madrid. Con un'elongazione devi stare attento ma c'è l'opportunità per averlo lì. Basta non rischiarlo prima. Per 4 partite in campionato Inzaghi può sostituirlo con Arnautovic".

Juventus, Allegri sembra che sia all'ultimo atto. A fine stagione andrà via:

"Da quello che emerge immaginiamo Allegri in mezzo a una situazione difficile. Forse anche i tifosi si stanno rendendo conto che si può voltare pagina. Se in 4 partite vanifichi quello che avevi ricostruito...me lo immagino come un vaso di coccio in mezzo a due vasi di ferro. Giuntoli vuole andare da un'altra parte, dall'altra il consenso che si è creato in questi mesi che in poco tempo si sta dissolvendo".

Chiesa lo venderebbe?

"No. Ci ha permesso di conquistare l'Europeo, ha avuto infortuni gravi e va sostenuto. E' ancora uno dei migliori che abbiamo. Io ci punterei ancora. C'è ancora uno più forte di lui in quel ruolo? Serve tempo e pazienza, va sostenuto. E' un patrimonio per il calcio italiano".