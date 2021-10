AUDIO - Maddaloni: “C’è una differenza tra il Napoli di Spalletti e quello di Gattuso”

L'allenatore Massimiliano Maddaloni è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio.

Il Napoli dove può arrivare?

"È una squadra forte. Quest'anno c'è stata la crescita di Osimhen grazie a un allenatore che sa sfruttare al massimo le sue caratteristiche come l'attaccare la profondità. Sono cresciuti anche Elmas e l'acquisto di Anguissa. L'unico problema sarà la Coppa d'Africa che priverà il Napoli dell'asse centrale, portante, su cui il Napoli basa il suo aspetto tattico".

Chi sono le altre pretendenti per lo scudetto?

"Napoli, Inter e Milan sono avanti rispetto a Roma, Juventus e Lazio, che in questo momento ha iniziato a entrare nei concetti di Sarri. Il Napoli è meno frenetico, più razionale rispetto al Napoli di Gattuso, che comunque non era in un contesto di tranquillità".

Italiano ha già dato un'identità alla Fiorentina. È tra i migliori in Italia?

"Lo dicono i risultati. Ha sempre inciso sulle sue squadre che hanno un calcio aggressivo e volto alla verticalizzazione. La Fiorentina, con gli stessi giocatori e tre innesti importanti, se la gioca in tutti i campi".