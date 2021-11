AUDIO - Maltagliati: "L'Inter può essere l’unica alternativa a Napoli e Milan”

L’ex difensore Roberto Maltagliati è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

Per lo Scudetto è lotta Napoli-Milan e basta?

“A questo punto del campionato l’unica che potrebbe rientrare, salvo catastrofi, è l’Inter. Se si guarda la Juventus, mi viene difficile pensare a un grande recupero, per la fatica che fanno nel gioco. Il Milan, che molto probabilmente uscirà dalle coppe, è la più avvantaggiata sulle altre. Il Napoli stesso a gennaio perderà giocatori fondamentali per la Coppa d’Africa. Solo l’Inter può rientrare: hanno un bel gioco e un mister valido, può essere l’unica alternativa a Napoli e Milan”.

Chi gioca meglio in Serie A?

“Ho sempre detto l’Atalanta, ma guardando bene il Milan gioca un buon calcio e la classifica testimonia la loro continuità: Pioli sta facendo un gran lavoro da due anni, la sua squadra è bella da vedere perché reattiva, corre parecchio”.