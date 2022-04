AUDIO - Moggi: "Il Napoli è la migliore squadra, ma non hanno mentalità vincente"

"Il Napoli è superiore agli altri, ma non sa adattarsi alla vittoria".

TuttoNapoli.net

L’ex dg della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio: "Dybala è bravo, ma gli è stato detto che non fa parte del progetto e questo presuppone che ci sia un progetto. Vedremo se sarà un progetto positivo o negativo. Io all'inizio dell’anno ho scritto che lo Scudetto lo vincerà l’Inter e così sarà. Il Napoli è la migliore squadra, ma non sono abituati a vincere per mentalità. Il Napoli è superiore agli altri, ma non sa adattarsi alla vittoria. Su Mourinho ho dei dubbi, questa Roma equivale alla Roma di Fonseca con la differenza che Fonseca non aveva rinforzi invece a lui la società ha comprato dei giocatori. È un allenatore che va bene per i tifosi, ma non per la società. Mourinh0o è un buon allenatore, ma non sta facendo bene, gioca di rimessa e si adegua al gioco di chi incontra. Non mi sembra un granché”.

Sul Milan: “Lo vedo bene perché Maldini e pioli hanno saputo lavorare. Io sapevo che il Milan poteva fare un buon campionato ma non vincere. Il Milan ha giovani che non hanno vinto nulla non sono abituati a vincere infatti ora che siamo alla fine i giocatori importanti sentono la tensione e sono spariti. Sono ragazzi che hanno qualità ma non l’esperienza giusta per vincere un titolo. Giocare per vincere non è facile”.