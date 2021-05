AUDIO - Montervino: "Chi dice questa cosa su Spalletti sbaglia di grosso!"

A intervenire durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e capitano del Napoli Francesco Montervino.

Gattuso-Napoli, è giusto dirsi addio?

"Credo che l'organico sia di primo livello, se non avesse avuto tutti i problemi dovuti agli infortuni di sicuro avrebbe detto la sua. Molto spesso ci si dimentica del percorso fatto da Gattuso, errori ne avrà commessi ma ora con tutti i giocatori sta dimostrando il suo valore. Credo sia difficilissimo che rimanga, è ambito da tante squadre. Mi dispiace che non rimanga, questo allenatore poteva fare grandi cose qui".

Gattuso, i tifosi della Juventus lo vedrebbero bene in panchina:

"Sicuramente uno come Ronaldo al cospetto di un allenatore che si comporta da uomo come Gattuso si troverebbe benissimo. C'è sempre u nrispetto di base. Ma non credo che andrà alla Juve. Lo vedo alla Fiorentina".

Spalletti, Inzaghi, Sarri: quale vedrebbe meglio a Napoli?

"Spalletti al 60%, al 40% Sarri. Ho avuto Spalletti come tecnico. Chi dice che non si troverebbe bene si sbaglia di grosso".