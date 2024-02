AUDIO - Montervino: "Questa squadra non era stata costruita per il calcio di Mazzarri"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato del momento della squadra partenopea a Piazza Affari, trasmissione di TMW Radio

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Ospite: Francesco Montervino Piazza Affari con Alessandro Sticozzi

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato del momento della squadra partenopea a Piazza Affari, trasmissione di TMW Radio.

Che idea si è fatto del Mazzarri-bis?

"Era un Mazzarri diverso il primo, entrava in una squadra e poteva incidere dal punto di vista tattico, questo non ha potuto farlo perché la squadra è costruita per un altro tipo di calcio e i risultati li ha avuti solo quando ha giocato il suo calcio. ma non è un Napoli adatto a lui, ha bisogno di tenere palla e creare tante azioni da go le ritrovare la bellezza delle giocate. Non dò le responsabilità a lui, non ha mai avuto la squadra al completo ma con tante assenze. Arriva Calzona, che ha vissuto il Napoli di Sarri e di Spalletti, conosce il bello di Napoli e di questi calciatori, soprattutto l'ambiente. Tirerà fuori il meglio ma non aspettiamoci miracoli".

Un ritorno di Hamsik in società?

"Manca una bandiera dentro questo Napoli, sono esistite bandiere importanti ma serve dargli una posizione importante operativa. Vanno sfruttate per quelle che sono, servono figure che migliorano la visibilità della società e Marek sarebbe ideale".