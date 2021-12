AUDIO - Mora su Rrahmani: "Con Koulibaly oggi compone la coppia meglio assortita della A"

L'ex difensore del Napoli Nicola Mora è intervenuto in diretta su Tmw Radio: "Stasera il Napoli ha un'occasione importante. Il Sassuolo sarà un esame perché ha dimostrato di essere in condizione ed è allenato bene da Dionisi, tre giorni dopo un'ottima prestazione".

Come descrivere Mertens?

"L'avevano criticato perché lo pensavano finito dopo il lungo infortunio, invece ha avuto il tempo di riprendersi e mostrare le sue qualità più uniche che rare. Sta dimostrando con i fatti di poter risultare utile".

Basta lui per sostituire Osimhen?

"C'è anche Petagna, Mertens può dare quella spinta in più ma se basti solo lui non so dirlo. Ci sono tanti incontri ravvicinati e decisivi ora per il Napoli, mi auguro che Spalletti trovi un sistema di gioco che permetta di non stressare troppo le punte. La speranza è che Mertens tenga in un mese di grande stress".

Rrahmani se l'aspettava così?

"In molti l'hanno dato come acquisto sbagliato ma a Verona aveva giocato bene. Ci ha messo un po' ad entrare nei meccanismi del Napoli, ma lavorando sodo adesso raccoglie ciò che ha seminato in un anno nel quale non aveva quasi mai giocato. Oggi con Koulibaly compone la coppia meglio assortita della Serie A".

Fa più paura l'Inter o il Milan?

"Dico l'Inter. Faceva paura anche quando era a -7 perché hanno la rosa più competitiva assieme al Napoli. Il Milan invece ha mostrato di avere grossi cali di concentrazione e di risultati. Sicuramente lo Scudetto si gioca tra Napoli e Milano, ma identificherei più l'Inter".