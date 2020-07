AUDIO - Mutti: "Campionato sofferto per il Napoli, ma hanno recuperato in extremis"

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato intervenendo in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Il tecnico inizia nella sua analisi dalla Juventus: "Sicuramente la Juve non è stata sempre all'altezza della situazione, ci sono squadre come Lazio e Atalanta che hanno fatto un campionato oltre ogni aspettativa... Meno l'Inter. Sei punti di vantaggio sono tantissimi a questo punto, e credo che la partita con la Samp possa chiudere il campionato. Checché ne dica Conte, è interessante la volata per il secondo posto che per qualcuno è una vittoria".

Conte ha voluto distogliere l'attenzione dalla classifica? "Un po' mortificante. Dico la classifica. Per gioco e divertimento, l'Atalanta merita il 2° posto e credo che venga premiato il lavoro migliore, di squadra: da bergamasco spero ce la facciano".

Qualcuno dice che meritassero il primo posto... "La partita con la Juve poteva cambiare il campionato, non fosse stato per qualche episodio discutibile come il secondo rigore".

L'anno prossimo potranno inserirsi tra le pretendenti per lo Scudetto? "Non credo abbiano queste mira, ma sarà un'Atalanta molto competitiva, visto che hanno grandi alternativi e tanti giovani. In più credo faranno operazioni di mercato, sicuramente non arriverà indebolita. Poi, si sa, i campionati sono sempre da scrivere. Parti con certe ambizioni e magari ti ritrovi a soffrire".

Un po' come il Napoli... "Ecco, sì. Un campionato sofferto e recuperato in extremis, non credo volessero fare una Serie A così tribolata".