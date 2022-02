AUDIO - Mutti: "Il Napoli sta fiorendo nelle difficoltà. Deluso dall'Inter, non dal Milan"

"Mi sorprende in negativo il calo dell'Inter, mentre il Milan lo vedo sui suoi valori. Non me li aspettavo chissà quanto protagonisti".

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto. Da cosa deriva il rallentamento delle prime?

"Si fatica a capire se l'equilibrio sia dettato dal livello che si sia abbassato... Può essere, sono usciti giocatori importanti dal campionato. Però ora vedo un Napoli molto più convinto delle sue possibilità, ha un organico che sta fiorendo nonostante le varie situazioni che hanno messo in grande difficoltà Spalletti. Mi sorprende in negativo il calo dell'Inter, mentre il Milan lo vedo sui suoi valori. Non me li aspettavo chissà quanto protagonisti".