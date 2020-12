AUDIO - Nocerino: "Il Napoli racchiude le idee di Gattuso! Non mollano un centimetro..."

Dagli Stati Uniti l'ex centrocampista Antonio Nocerino si è collegato con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Io sto bene, sono tornato un mese fa dopo essere stato in Italia per il corso (da allenatore, ndr). Qui la situazione è come quella di tutto il mondo, speriamo che il momento passi velocemente".

Troppo dire che il Milan sia da Scudetto? "In questo momento penso che nessuno possa dirlo, tranne due squadre organizzate e con una rosa tale per farlo, ovviamente Inter e Juventus. Sono squadre costruite per questo, mentre le altre stanno cercando di creargli dei problemi, e certamente continueranno. Oltre al Milan penso anche a Napoli, Roma e Lazio: stanno tutte crescendo e sono curioso di vedere la classifica a marzo, quando ci saranno le coppe. Da lì si potrà cominciare a dare giudizi più decisi".

Gattuso allena il Napoli più forte degli ultimi anni? "Sono d'accordo, la squadra è molto buona. Ma dico che il Napoli ha anche un grande allenatore: Rino è preparato e i giocatori gli vogliono bene. Lui si è costruito la squadra che racchiuda le sue idee insieme alla società, e si vede: sono organizzati, sanno cosa fare e non mollano di un centimetro".