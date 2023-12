AUDIO - Orlando: "Il Napoli farà fatica per il quarto posto, la Roma ha grandi chance"

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A a Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Quanto questa Roma è credibile per il quarto posto?

"La Roma, al di là della partenza difficile, è da Champions visto l'arrivo di Lukaku. Il Napoli è tornato ad essere una squadra vivace, ma farà fatica e la Roma ha grandi chance di inserirsi. Pinto ha sostenuto la tesi dell'allenatore anche per questo, ha capito che c'è la grande chance di farcela e meglio stare vicino all'allenatore per l'obiettivo".

Un commento sugli episodi dubbi di Napoli-Inter?

"Per me c'erano i falli, anche se sono molto al limite. Li vediamo al rallentatore ed è molto più evidente, ma di solito si fischiano ed è per questo che si sono arrabbiati i tifosi e non solo".