AUDIO - Orlando: "Tanti infortuni al Napoli? Il Milan ha meno ricambi e avrà un'assenza importante"

L'ex difensore Alessandro Orlando ha ai microfoni di Tmw Radio, iniziando da un commento sull'infortunio di Kjaer: "In questo momento era uno dei punti di forza del Milan, per carisma oltre che tecnico-tattico. Sarà un'assenza pesante, però possono riuscire a sopperire".

Serve un altro centrale o meglio riprendere Caldara?

"Indispensabile muoversi per un discorso di rotazioni ed equilibri. Non dimentichiamoci che Caldara da Milano c'è già passato, non ha l'esperienza o il carisma di Kjaer ma in questo momento se vogliono rimanere ai vertici, al Milan dovrebbero cercare qualcuno di più collaudato dal mercato".

Chi ha tanti infortuni è il Napoli.

"Forse neanche Spalletti si auspicava un filotto tale di vittorie a inzio anno, il problema infortuni ce l'hanno, il punto è evitare di averli tutti negli stessi ruoli, perché capitano a tutti. Tra le varie squadre di vertice, semmai, è il Milan ad avere meno ricambi".

Se l'Atalanta vincesse domani alzerebbe l'asticella?

"Non dimentichiamoci che non sono da quest'anno là davanti a lottare per le prime posizioni, anche se non hanno mai lottato fino in fondo per lo Scudetto. Vincessero a Napoli non parlerei di impresa, anche in Europa hanno dato filo da torcere a grandi squadre. Li vedo benissimo tra le prime quattro".

Rischia di diventare normalità.

"Assolutamente, hanno sempre trovato alternative valide e il mister cambia spesso giocatori ma i risultati arrivano sempre".

Cosa succede alla Juventus?

"Secondo me è mancato qualcosa soprattutto quest'anno, considerando forse l'età dei vari Bonucci e Chiellini mi viene in mente che non hanno trovato qualcuno di solido dietro di loro. Non credo gli errori inizino già dal primo addio di Allegri...".

L'Inter è la favorita?

"Sì, la vedo la squadra più completa ed esperta, il nuovo allenatore sta trovando la sua dimensione e ci sono forza, esperienza e ricambi per arrivare fino in fondo. Li vedo ancora favoriti".