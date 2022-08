AUDIO - Paganin: “Dubbio sul Napoli, ringiovanire la rosa non significa ripetersi"

"Non è stata migliorata finora, non sarà difficile sostituire soprattutto Koulibaly".

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore Antonio Paganin.

Napoli e Lazio, che ne pensa?

"Il dubbio rimane sul Napoli ed è legato al fatto che ha perso tanto, figure importanti nello spogliatoio. Ringiovanirla secondo me non è sinonimo di ripetizione del campionato precedente. Non è stata migliorata finora, non sarà difficile sostituire soprattutto Koulibaly. Mertens davanti poi ti garantiva un po' di gol. Le altre hanno fatto molto meglio. La Roma sarà molto pericolosa, ha preso giocatori di esperienza e qualità. Poi c'è un Zaniolo in più. Sulla Lazio sono molto curioso, ho l'impressione che sarà uno spartiacque per capire se il gioco di Sarri si realizzerà o meno".