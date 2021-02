AUDIO - Paganin: "Napoli pieno di assenze e in difficoltà organizzativa, ko Juve fa rumore"

Inter-Lazio ma anche il resto della giornata di Serie A. Questi gli argomenti toccati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dall'ex calciatore Antonio Paganin.

Un primo pensiero sulla giornata: "La copertina va data all'Inter. Era ora che la squadra più forte fosse in testa al campionato. Dimostrazione di forza con la Lazio e ora arriva al derby da capolista. E' bello rivedere un derby di Milano così importante".

Conte ha chiesto scusa per il post Juve-Inter. Dovrebbe farlo anche Agnelli? "Molto probabilmente questo fervore che c'è nell'ambiente è perché molte pensano di poter vincere il campionato. Il nervosismo quindi è dettato anche da questo aspetto, anche se a mio avviso l'Inter rimane la squadra più forte".

Il centrocampo titolare dell'Inter può essere Barella-Brozovic-Eriksen? "A me piace ma bisogna vedere quando si deve interdire. La differenza l'hanno fatta con la Lazio gli attaccanti e i difensori. Patric e Hoedt non erano all'altezza dei titolari. A centrocampo l'Inter abbina quantità a qualità. Eriksen ha cambiato il suo atteggiamento, finalmente. Ha trovato quell'equilibrio per imparare il calcio italiano e quel sacrificio che serve per adattarsi".

Milan e Juventus, quale sconfitta fa più rumore? "Secondo me la Juventus. Il Napoli aveva tante assenze ed era in palese difficoltà organizzativa. Il Milan? Occhio che lo Spezia ha vinto anche a Roma e Napoli, mi piace molto questa squadra. Forse c'è stata una sottovalutazione dell'avversario".