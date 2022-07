AUDIO - Pancaro: "Napoli in lotta con Roma e Lazio per il quarto posto"

Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre della Lazio e Torino oltre che della Nazionale italiana, ha parlato ai microfni di Tmw Radio.





TuttoNapoli.net

Giuseppe Pancaro, ex difensore tra le altre della Lazio e Torino oltre che della Nazionale italiana, ha parlato ai microfni di Tmw Radio.

Chi è favorito per il quarto posto?

"In questo momento non vedo una vera e propria favorita. Lazio e Roma si sono mosse bene mentre il Napoli ha perso un giocatore difficilmente sostituibile come Koulibaly. Penso comunque che sarà una corsa a tre per il quarto posto, visto che Juventus e milanesi sono più avanti".