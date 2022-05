AUDIO - Pochesci: "Il Napoli sembrava poter vincere lo Scudetto, Milan più bravo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Sandro Pochesci per parlare dei temi del giorno, ossia del titolo del Milan

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Sandro Pochesci per parlare dei temi del giorno, ossia del titolo del Milan: "Il Milan è stato bravo a vincere, ma lo ha perso l'Inter. Ha buttato un campionato a 4 giornate dalla fine. Il Milan ha meritato ma dice grazie. Il Milan delle prime quattro era la quarta, vuol dire che tre squadre hanno fallito. L'Inter era la più forte di tutti, il Napoli per un periodo sembrava di poter vincere, la Juventus è sempre la Juve, il Milan è stato trascinato da due vecchietti e da un grande Leao. Non ha rubato nulla ma l'Inter questo Scudetto glielo ha messo su un piatto d'argento".