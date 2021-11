AUDIO - Pochesci: "Spalletti ex col veleno, avrà motivazioni extra contro l'Inter"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Sandro Pochesci. Ecco le sue parole:

Mario Balotelli punta la Nazionale. Lei che pensa?

"Se un giocatore è determinante, si sopporta tutto. Dipende tutto da lui ma non credo che possa essere il giocatore che ti porta ai Mondiali. ha avuto le sue occasioni e le ha mancate. Si guardasse allo specchio e capisse i suoi sbagli. Se facesse un sacco di gol, lo prenderei. Ma per me ha avuto troppe occasioni".

Ibra vuole rinnovare ancora un anno col Milan:

"Se è questo ancora lo rinnoverei. Se sta bene, perché no? Se gli danno la chance è perché sono convinti. Per quello che ha dimostrato nell'ultimo periodo, lo riconfermerei o gli farei un contratto a presenza".

Inter-Napoli: quale il jolly che può emergere da entrambe le parti?

"Spalletti la sente molto la sfida e troverà la scintilla. Non è stato trattato bene dall'Inter e quindi avrà motivazioni in più. Per me comunque l'Inter si giocherà il campionato fino alla fine con Napoli e Milan. Inzaghi è il giovane allenatore cresciuto dagli allievi alla Serie A. E' pronto per vincere. Per il momento vedo Spalletti favorito, poi Pioli e Inzaghi. Ma vedremo cosa accadrà".

Lazio-Juventus, Sarri contro Allegri: chi è più lontano dal suo meglio?

"Per me Sarri, per come giocava. Allegri è sempre lo stesso, cambia solo la squadra che è più scarsa di quella che ha lasciato".