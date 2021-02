AUDIO - Santacroce su Gattuso: "E' appeso ai risultati, gli auguro di fare come Pioli"

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio.

A Napoli c'è la sensazione che ci sia un bel potenziale inespresso...

"Hai centrato il punto, il progetto è nato da quello. In giro a Napoli si vedono ragazzi che giocano per strada ed è da lì che può nascere il ragazzo che nasce quel qualcosa in più: non ti nego che al nord è più difficile trovarlo. Il brutto però è che vai a parlare con genitori che pensano tutti di avere Maradona come figli: ci sono una serie di passaggi per diventare un top però. Nello spostamento di giovani poi girano soldi, e ci sono persone che preferiscono lucrare piuttosto che vedere arrivare un giovane, dandogli l'occasione giusta al momento in giusto".

Come lo vede Gattuso?

"Appeso ai risultati. Dovesse centrare in pieno gli obiettivi, non credo che il presidente possa fare troppe mosse. Esternare la situazione al pubblico, conoscendo De Laurentiis, non l'avrà reso felice ma se porta punti la cosa potrà essere accontentata. Un po' come Pioli, che era in discussione continua al Milan ma poi è rimasto e ha costruito una grande squadra ottenendo risultati. Auguro a Ringhio di fare come lui".