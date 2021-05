AUDIO - Scarlato: "Napoli, Spalletti può essere l'uomo giusto. Ho solo una perplessità"

L'ex difensore Gennaro Scarlato ha parlato a TMW Radio, nella trasmissione Stadio Aperto, iniziando dalla strada per diventare allenatori in Italia: "Per alcuni è troppo facile, per altri il percorso è fin troppo lungo. Chi non ha giocato deve impiegarci più tempo, l'ex calciatore, specie di buon livello, potrebbe essere avvantaggiato anche se non c'è una prova esatta".

Che ne pensa di Spalletti al Napoli?

"Profilo molto importante, credo sia l'uomo giusto a prescindere dal sistema di gioco che utilizzerà. L'unica cosa su cui ho dei pensieri è il carattere forte, la voglia di primeggiare nelle scelte e nel modo di porsi. Mi auguro che possa convivere tanto tempo con De Laurentiis, significherebbe che i risultati stanno dando ragione".

Un giudizio su Gattuso a Napoli.

"L'ultimo periodo è stato molto, molto positivo. All'inizio ha un po' faticato, poi però la squadra ha ricominciato a giocare forte prima del calo nella parte centrale anche per via di infortuni e scelte discutibili. Alla fine avrebbe strameritato la conferma, lasciamo perdere l'ultima partita che secondo me il Napoli non ha proprio giocato...".

Come se la spiega?

"Difficile da immaginarsi perché proprio in quella partita siano venuti meno. Non so che discorsi siano stati fatti prima, magari erano già trapelate voci su Gattuso... Ma sono solo supposizioni".