AUDIO - Sconcerti: "Audace dire che il Napoli si è rinforzato, i tifosi sono insoddisfatti"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti.

Napoli in via di rifondazione. Si sta criticando troppo il mercato? "A me sembra che siano i tifosi insoddisfatti. Non so se sarà rinforzato o meno, ma non c'è dubbio che sia un altro Napoli. Vedremo che Napoli è. Ad oggi è audace dire che si è rinforzato".