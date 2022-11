AUDIO - Sconcerti: "Il Napoli è stato generoso, ha attaccato contro una squadra che voleva vincere"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Cosa ci ha lasciato la partita del Napoli contro il Liverpool guardando in prospettiva?

"E' stata una partita abbastanza equilibrata, ha sofferto più del previsto ma è stata una sconfitta lenta che non credo abbia fatto tanto male. Sarebbe sciocco se incidesse molto. Il Napoli è stato generoso, ha attaccato contro una squadra che voleva vincere. Il Napoli comunque porta via il risultato migliore, perché vince il proprio girone".