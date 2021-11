AUDIO - Sconcerti: "Inter incompiuta, -7 e non ha vinto neanche uno scontro diretto"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Lazio-Juventus. Che partita sarà?

"Una Lazio senza Immobile è sempre una cosa strana. Torneremmo al falso nueve. La Juve con Morata e Chiesa non sta benissimo, ma in generale. Anche la Juve ha qualche problema. E' una partita aperta, che può essere decisa da Milinkovic e Luis Alberto, mentre Cataldi è un uomo cucito addosso a Sarri. E' una partita da tripla, ma la vera partita è Inter-Napoli., che sono in corsa per il campionato".

E su Inter-Napoli?

"E' una partita molto importante per la classifica, recuperare sette punti non è agevole, su due squadre poi, che ci sia un qualcosa di incompiuto nell'Inter è vero. Nonostante sia campione d'Italia, l'Inter è una squadra che ancora non ha battuto nessuna delle altre squadre importanti del campionato. E questo è un limite".