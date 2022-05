AUDIO - Sconcerti: "Juve migliorabile, Napoli già squadra completa anche se non vincente"

"Il Napoli può ricominciare dallo stesso punto ed essere competitiva, la Juve ancora non è una squadra, deve essere per buona sostanza rifatta".

Ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

In prospettiva è più migliorabile il Napoli o la Juventus?

"La Juventus, perché vuol dire che è meno squadra adesso. Il Napoli già adesso è una squadra completa, anche se non sufficiente per vincere. Il Napoli può ricominciare dallo stesso punto ed essere competitiva, la Juve ancora non è una squadra, deve essere per buona sostanza rifatta. Senza nemmeno entrare nella parte tattica, la Juventus non può rimanere questa. Bisogna intervenire per forza".