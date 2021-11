AUDIO - Sconcerti: "Napoli bellissimo, con la Lazio a un certo punto si è allenato"

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Tmw Radio dell'attualità calcistica, a cominciare dalla Juventus e il caso plusvalenze: "Chiunque usasse le plusvalenze per falsificare un bilancio andrebbe incontro dai tre agli otto anni di carcere, con il penale rafforzato anche dal fatto che la Juventus è in Borsa. Nel momento in cui dovesse essere decisa una cosa del genere, siccome sarebbe servita a vincere, potrebbe anche essere che ci siano società che chiedano danni. La giustizia sportiva potrà intervenire nel momento in cui avrà i verbali degli interrogatori e delle intercettazioni telefoniche della procura".

Allegri è un uomo solo in difficoltà?

"Allegri è a cavallo di un punto interrogativo molto grosso, c'è un interrogativo importante anche sulla società, che viene dopo altri tipi di eventi come la Superlega, il caso Suarez, tutti tentativi di accelerare soluzioni che stanno tardando ad arrivare".

Si aspettava quel Napoli così devastante contro la Lazio?

"È stato un bellissimo Napoli, mi aspettavo una Lazio migliore, ma non c'è stata partita. A un certo punto il Napoli si è allenato. Sul quarto gol ci sono stati trentatré passaggi di prima prima del gol di Fabian Ruiz".

È rimasto sorpreso dall'assegnazione del Pallone d'oro a Messi?

"Sono rimasto scandalizzato perché mi sembra che questa manifestazione si sia incartata su sé stessa. Non ha senso dare il Pallone d'oro a Messi in un anno in cui ha vinto solo la Copa America. Mi sa di impacchettato, non è una decisione tecnica".