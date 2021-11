AUDIO - Sconcerti: "Napoli e Milan attente all'Europa. Gli azzurri rischiano la Conference"

L'opinionista Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Il Milan può ancora lottare per qualcosa nel girone di Champions?

"Il pensiero ce l'hanno e sanno che devono vincere tutte e tre le partite, cosa non facile. Ma può succedere, anche a Madrid: l'Atletico complessivamente ha un blocco di minor qualità pur avendo tanti uomini forti. Difficile per il Milan andare avanti, ma già tra terzo e quarto posto cambia... Devono stare attenti, però, loro e il Napoli, che rischia di andare a fare la Conference. Una grande squadra terrebbe le due competizioni ma noi abbiamo solo aspiranti grandi squadre".