AUDIO - Sconcerti: "Napoli la società migliore in Italia, non ha trattato con chi chiedeva troppo"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' nel corso della trasmissione 'Piazza Affari'. Il Milan e non solo, ecco le sue considerazioni.

Rinnovo di Pioli fino al 2025, che cosa ne pensa?

"Pioli è una bella persona e un ottimo tecnico. Tre anni è un messaggio forte che la società dà alla squadra anche perché Pioli deve gestire una rosa importante. La società sta dicendo alla squadra che lui è il padrone. Questo è un momento particolare per il calcio italiano e la società ha fatto bene a blindarlo"

Il Milan ha una proprietà straniera che però si affida a dirigenti che conoscono bene il calcio italiano. Altre società stanno fanno al contrario, come la legge questa cosa?

"Non dobbiamo confondere la proprietà con le dirigenze. La proprietà deve tenere i dirigenti di cui si fida. Per rinnovare il contratto di Maldini ci è voluto tanto proprio perché le società straniere non delegano, non ti danno i soldi in mano".

Qual è è secondo lei la società migliore?

"Il modello di società migliore è il Napoli in questo momento. Quando scambiamo il calcio per una grande azienda sbagliamo tutti perché il calcio è una cosa semplice".

Milan e Napoli hanno qualcosa in comune?

"Il Milan punta molto sui giovani di qualità anche pagandoli, il Napoli ha venduto molto e sostituito. Sono due dirigenze forti che si sono rifiutati di trattare giocatori che chiedevano troppo"

L'Italia a livello Europeo sta migliorando?

"C'è un miglioramento complessivo, ma noi stiamo ottenendo gli stessi risultati degli altri anni. Ci accontentiamo di poco. Dovremmo ritornare ad un calcio verticale, un calcio che va in profondità".