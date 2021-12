AUDIO - Sconcerti: "Napoli molto stanco. Nella prima fase trovati avversari non all'altezza"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Si è inceppato il Napoli? "Credo siano molto stanchi. Poi sono cambiati anche gli avversari: nella prima parte non ne hanno trovati, se non la Juventus nel suo peggior momento. Con il Sassuolo e con l'Atalanta sono crollati nel finale: non penso a un problema mentale quanto di condizione, reso letale dalle assenze che hanno".