AUDIO - Sconcerti: "Napoli usurato nella testa, ma la stagione è da 7-7,5 in pagella"

Il direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato la giornata di Serie A, dando una valutazione sulla stagione di Napoli e Juventus: "Il Napoli per tanto tempo ha avuto l’occasione di vincere il campionato. Ha avuto tanti infortuni e tanti giocatori che non sono cresciuti come ci si aspettava. Alla fine è venuta fuori l’usura secondo me nervosa piuttosto che fisica. Questa usura è stata data da partite difficili che ha dovuto affrontare senza almeno 6 titolari. Al Napoli come voto darei 7/7.5 se resta al terzo posto perché non si può parlare di sconfitta insomma.

Il quarto posto per questo tipo di squadre non è mai una buona cosa, nonostante il rincalzo economico della Champions. La Juventus è stata una squadra che non è mai rientrata nella lotta. Se si vanno a vedere i dati sono tre mesi che ha la stessa distanza dalla prima. Ricomincerei a valutare la situazione di Kean che comunque è stato importante nei suoi sei gol. Il problema del ragazzo è che costa troppo".