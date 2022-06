AUDIO - Sconcerti: "Se Koulibaly rifiuta il rinnovo non si dica che non ama Napoli"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del direttore Mario Sconcerti.



Napoli, che chiave di lettura va data alle vicende che stanno accadendo lì? "Discussioni, parole, non nubi. La novità è la riduzione di ingaggi che è necessaria. Il Napoli spende di più di quanto produce e, seppur ancora nel lusso, il presidente è arrivato a questa decisione. Il problema di Koulibaly è che anche lui è a un anno dallo svincolo, Ruiz lo si sapeva da tempo che vuole tornare in Spagna. Sono le normali evoluzioni del calcio. Koulibaly non ha detto che se ne andrà, ma è chiaro che il suo amore per il Napoli ha un prezzo, perché deve diminuirsi lo stipendi di due milioni. Dovesse dire di no, non si dovrebbe dire che non ama Napoli. Capisco i tifosi, ma il mondo sta cambiando".

Al di là di questo, è aria di rinnovo al Napoli: "Sono successe alcune cose. Insigne se n'è andato, il Napoli non è una squadra vecchia poi. Forse Zielinski avrebbe mercato e non ha reso quanto doveva. La forza del Napoli è rimanere la stessa e non va rivoluzionata. Vanno aggiunte delle cose, perché resta una grande squadra. Nessuno poi ha preso nessuno. L'Inter se prende Bellanova, deve vendere Dumfries, se prendono Lukaku e Dybala è molti difficile che non ci siano 1-2 cessioni importanti. Nel calcio ora è che uno entra e uno esce. Soprattutto oggi quando le società devono finire in utile. La Juve deve ancora muoversi, il Milan ha perso Ibra e Kessiè. E' un mercato che deve ancora cominciare".