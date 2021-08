AUDIO - Sconcerti sicuro: “Napoli completo. Senza cessioni è tra le più forti del campionato”

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista di TMW Radio, ha così parlato durante Maracanà.

Molti tifosi della Roma avrebbero preferito un giocatore alla Belotti in attacco.

"Io credo che Abraham sia pronto. Sarà un giocatore importante, andrà magari aspettato, ma ha tutte le qualità per essere un giocatore giovane e completo. Uno che ha già fatto più di 70 gol, tante partite da titolare nel Chelsea, anche se le ultime non le ha giocate perché Tuchel non lo vedeva. Andare a prendere un inglese è una rarità, ma è stata un'operazione eccellente. Dopodichè è successo tutto perché Lukaku ha aperto un effetto domino, è curioso il modo in cui è arrivato a Roma".

La Lazio ha bisogno di risolvere i suoi problemi, mentre il Milan vuole accelerare.

"Non ricordo una situazione del genere, in cui i giocatori si allenano ma senza contratti depositati. Situazione risolvibile, ma scomoda a cinque giorni dal campionato. Un fatto senza precedenti. Chi ha lavorato bene sotto la gestione dei rapporti è il Milan. Ha perso Donnarumma, lo ha seguito fino a comprare il sostituto quando Donnarumma era ancora senza squadra. Ci ho visto grande forza e responsabilità da parte di Maldini, io vedo tre squadre davanti: Juventus davanti, Inter e Milan appaiate".

Il Napoli di Spalletti però sembra pronto...

"Dall'inizio del mercato dico che se il Napoli non fa campagna in uscita è tra le squadre più forti del campionato. Se cede o ha infortuni brutti avrebbe bisogno di rinforzarsi. Il Napoli è completo, non so dire se è da scudetto o meno, ma è assolutamente competitiva. Non sarebbe una sorpresa se si ritrovasse in testa o se arrivasse terza o quarta.