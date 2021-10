AUDIO - Sconcerti smentisce Nedved: "Non può recuperare il -13 e non è in ripresa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco cosa ha detto sui temi del giorno:

Juventus, assemblea degli azionisti movimentata. Nedved dice che 13 punti si possono recuperare?

"Non ho questa percezione. Ha punti di distacco ma anche diverse avversarie davanti. Non dipende solo dalla Juve, devono fermarsi anche le altre. Non vedo segni di ripresa per ora".

Che sensazioni ha avuto del Napoli?

"Il Napoli è una buona squadra, i rigori hanno indirizzato la partita, che si era messa subito in favore dei partenopei. Il secondo rigore mi sembra molto arrangiato. Ci sono segnali che la stagione è quella giusta".

Un pregio del Napoli?

"Ha due centrocampisti molto forti. Anguissa è un metronomo, di fisico e di ritmo, che ha deresponsabilizzato Ruiz, splendido ma che non ama essere quello che dà i tempi alla squadra".

Napoli che ha numeri pazzeschi dal punto di vista difensivo:

"La qualità della difesa dipende anche dalla qualità degli avversari. Spalletti ha lavorato di più sulla difesa, ha bloccato i due terzini, che non scendono con la regolarità di prima. E se Mario Rui ha un rendimento accettabile, Di Lorenzo invece è tra i migliori terzini che ci siano in campo internazionale. E' diventato un difensore completo. Così come Koulibaly, che è tornato a grandi livelli".