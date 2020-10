AUDIO - Sconcerti su Juve-Napoli: "Sentenza corretta, ma non sarebbe straordinario se venisse stravolta"

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti parla così della questione relativa alla sconfitta a tavolino del Napoli contro la Juventus: "Sentenza corretta, a me sarebbe piaciuto però se si fosse giocata. Se si vuole continuare a giocare, era l'unica sentenza possibile. Ora vedremo il ricorso. Le parole di Spadafora sul Protocollo e la rinnovata fiducia in questo avevano anticipato la sentenza".

Potrà vincere il ricorso il Napoli?

"Il problema è che tutto si basa sul concetto della causa di forza maggiore. Qui non è stata riconosciuta. Se un altro giudice si fa un'idea diversa, può anche darsi che il giudizio venga ribaltato. Non c'è un torto chiaro, è evidente, tutti hanno delle ragioni. La Juve ha fatto quello che doveva, il Napoli ha forzato una situazione che si è venuta a creare ma aveva anche lei le sue ragioni. Non sarebbe straordinario se si arrivasse a uno stravolgimento della sentenza".