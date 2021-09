AUDIO - Sconcerti: "Una mossa tattica di Allegri ha favorito il Napoli"

Il direttore Mario Sconcerti ha commentato Napoli-Juventus ai microfoni di Tmw Radio: "Credo che Allegri è un allenatore che capisce prima le situazioni dei suoi giocatori, e oggi è convinto di avere un mare di problemi, tanto che è andato a Napoli coprendosi. Quando stava vincendo e il Napoli ha messo la quarta punta, ha cercato di coprirsi ancora di più. Non ha giocatori che sanno portare avanti il pallone in mezzo. Il Napoli lì è più forte, così soffri. Rabiot è uno splendido giocatore ma da piccola parte del campo. Tutti i problemi della Juventus Allegri li conosce benissimo, ma il fatto di conoscerli non vuol dire che sia in grado di risolverli. Io vedo gli stessi problemi tecnici dello scorso anno. MecKennie-Locatelli non è una coppia di mezzali".