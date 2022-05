AUDIO - Tacchinardi: "Il terzo posto non basta per dire che è stata una buona stagione"

Nel pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato di Napoli e non solo

Nel pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà, il tecnico ed ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato di Napoli e non solo: "Secondo me non basta il terzo posto per dire che è stata una buona stagione. Mi dispiace dirlo perché la squadra gioca bene ed è davvero forte. Dispiace perché anche vedendo le ultime partite si è capito che la squadra ha avuto un qualcosa in meno nel momento in cui c’è stata pressione. Io pensavo potesse arrivare fino in fondo. Adesso che non ci sono più le pressioni per lo scudetto, il Napoli ha ricominciato a giocare bene. Insomma non una stagione fallimentare ma nemmeno una buona stagione".