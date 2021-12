AUDIO - Tacchinardi: "Juve in Champions? Il treno è lontano, non può più sbagliare"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato ieri l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi: "Ci può stare ma oggi la Juve non deve guardare le altre ma se stessa. Deve capire chi è, come andare avanti. Allegri ha fiducia in questa squadra, ma i risultati in campionato non ci sono. Ha lavorato una settimana Allegri, vedremo come andrà, però il treno Champions è veramente lontano e non puoi più sbagliare. Parlo sempre di spirito io. Con la cattiveria, l'unità d'intenti, a volte puoi compensare. Poi ci vuole anche il gioco e la qualità. La Juve se non mette la cattiveria agonistica contro il Bologna perde. E' lo spirito che deve ritrovare nel più breve tempo possibile".