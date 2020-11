AUDIO - Tacchinardi: "Napoli mezza delusione e non in serata, ma il Milan è da Scudetto"

A commentare la giornata di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex centrocampista e allenatore Alessio Tacchinardi.

Un pensiero su questo turno di Serie A: "Un grande merito va al Milan, squadra rivelazione del campionato. Nessuno poteva pensare a questa crescita. Volevo vedere se il Napoli era una squadra matura invece è stata una mezza delusione. Se la squadra si sporca poco le mani, si vedono dei limiti che poi sono evidenti. Grande meriti al Milan, però, che sta facendo qualcosa di straordinario. Ibrahimovic ha ribaltato come un calzino questa squadra. E' questione di mentalità personalità, cattiveria. Sono tutti diventati più forti. E' vero che il Napoli non era in serata, ma questo Milan è forte. Ora giù la maschera, questo Milan può lottare per lo Scudetto".