AUDIO - Tosto: "Senza le stecche in casa, scudetto sulle maglie del Napoli"

"Chi gioca a Napoli sa che se vince lì fa un'impresa e giocare al Maradona non è facile..."

TuttoNapoli.net

L'ex difensore del Napoli Vittorio Tosto ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Come spiegarsi le difficoltà del Napoli in casa?

"Non avessero steccato in casa, lo Scudetto andrebbe sulle maglie del Napoli. Il detto del morto sotto terra che può sempre risvegliarsi, comunque, vale pure per loro: finché non c'è la matematica hanno il dovere di credere nel raggiungimento dell'obiettivo. Chi gioca a Napoli sa che se vince lì fa un'impresa e giocare al Maradona non è facile...".