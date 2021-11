AUDIO - Vanoli: “Conosco Spalletti da Udine, non mi sorprende che il Napoli sia davanti”

L'allenatore Rodolfo Vanoli è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando di vari temi.

Che indicazioni le sta dando l'inizio di stagione in Serie A?

"Stimo molto Spalletti, avendolo conosciuto ai tempi dell'Udinese, Non mi sorprende che il Napoli sia davanti, Il Milan si sta confermando grazie al lavoro dell'allenatore e di Maldini e Massara. Il Milan sta dimostrando serietà sotto tutti i profili, l'Atalanta sta facendo bene da diversi anni, e si sta abituando bene anche in campo internazionale, è la più europea sotto l'aspetto del ritmo, perché la differenza la fa la velocità della palla, il ritmo imposto nei novanta minuti. Sotto questo aspetto siamo ancora un po' mammoni".