Auriemma a Tiki Taka: "Fabiàn ha deluso Gattuso ed il club. Quattro sconfitte troppe per lo Scudetto"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka, soffermandosi ovviamente sul momento del Napoli di Gattuso: "Il Napoli ha avuto questo brusco stop anche perchè c'è un tema che riguarda il Napoli, ci sono certi calciatori che pensano di essere la squadra. Con Gattuso questo non può funzionare, conosce la disciplina e sa come comportarsi prima delle partite, cosa che non riguarda molto calciatori di questo Napoli. Fabian ha deluso tutte le attese, non solo Gattuso ma anche della società ed i napoletani. Quattro sconfitte sono un po' troppe per pensare allo Scudetto, anche se questo è un campionato anomalo".