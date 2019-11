Auriemma a TikiTaka: "Si attende il ritorno di ADL. Mi aspettavo un segnale forte da Ancelotti"

Il giornalista Raffaele Auriemma, ha dato nella trasmissione Tiki Taka in onda sulle reti Mediaset, gli ultimi aggiornamenti in merito alle vicende di casa Napoli: "Domani si attende il ritorno da Los Angeles di Ancelotti. Il presidente provvederà a dei provvedimenti per i giocatori azzurri. Mancano 25 giornate di campionato, c'è tutta una stagione da giocare. La squadra vuole capire come si muoverà la società. La situazione andava gestita diversamente. Mi stupisce molto che Ancelotti non abbia preso una posizione forte. Avrebbe dovuto dare un segnale a tutto l'ambiente ma non lo ha fatto".