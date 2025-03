Auriemma: "ADL prenderà i calciatori che vuole Conte! Osimhen? Andrà all'estero..."

vedi letture

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Salite Sulla Giostra” in onda su Stile Tv: “De Laurentiis è scaltro. Non è un caso che appena Conte ha cominciato a parlare del centro sportivo, lui dal successivo lunedì si è mosso per chiudere l’accordo.

Nel mercato estivo verranno presi i calciatori che Conte vuole. Ci sarà la cessione di Osimhen (che ha la clausola di 75 mln per l’estero), il cui prezzo crescerà: per me lo venderanno all’estero, magari allo United, dove tra Hojlund e Zirkzee non si sa chi ha fatto peggio. Il Napoli, vendendo Osimhen, con i soldi della Champions e con un’ossatura formata, ha bisogno di qualche rinforzo in più e di attaccanti bravi ce ne sono tanti".