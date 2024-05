Auriemma: “ADL presuntuoso, il genero Sinicropi alle prime armi poteva mai gestire il gruppo?”

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma.

Nel corso di 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma: "Ci sono stati solo errori su errori, commessi da grandi professionisti che però hanno sbagliato perché hanno ricoperto ruoli diversi dai loro. Micheli non ha mai fatto il ds, ha sempre fatto bene l’osservatore, il genero di ADL Sinicropri alle prime armi avrebbe dovuto gestire il gruppo da club manager? C’è stata presunzione nel pensare che chiunque poteva fare tutto per la prima volta.

ADL davvero vuole prendersi il rischio? Quest’anno c’era rispetto per lo Scudetto, l’anno prossimo non puoi sbagliare. Noi abbiamo il dovere di dirglielo, altrimenti ci facciamo mettere il collare come gli altri che scodinzolano. Il 10° posto è uno scuorno.

ADL sul rinnovo di Kvara? Sembrano dichiarazioni di uno che non fa parte del mondo del calcio. Come se venisse da fuori. Lui è troppo avvelenato quando si parla di soldi da tirare fuori. ma si deve ripartire da Kvara e poteva dire è un problema tra me e lui e stop.

Conte? A quale titolo verrebbe, verrebbe qui per vedere lui, Chiavelli e Manna gestire tutto? La stagione dimostra che quando c’è l’ingerenza della proprietà nella gestione tecnica allora le cose vanno male”