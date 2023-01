Auriemma: "Aveva ragione chi sosteneva che la sosta sarebbe stata dannosa…per le avversarie!"

Crollano Milan e Juventus in questa prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Ormai il Napoli fa corsa in solitaria in testa alla classifica e i tanti dubbi sollevati sulla sosta Mondiale sono ricaduti sulle inseguitrici. Il giornalista Raffaele Auriemma commenta ironicamente sui propri social: "Aveva ragione chi sosteneva che la sosta sarebbe stata dannosa… per le avversarie del Napoli!".