Auriemma: "Bernardeschi piace, ma è presto parlarne se non parte prima Politano"

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma: "Per Bernardeschi non ci sono né piste calde ne piste fredde, è presto per parlare di mercato. È inutile discutere di un esterno, ruolo dove il Napoli è pieno, se prima non vende Politano o Lozano. È un nome che piace e sicuramente De Laurentiis avrà parlato con gli agenti, ma da qui a dire che c’è una trattativa avviata non me la sento".