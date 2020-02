Auriemma: "Con Gattuso dall'inizio ed i mediani che Ancelotti non voleva, non saremmo con la Juve?"

Attraverso il suo canale youtube, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del Napoli dopo la vittoria sulla Sampdoria: "Il Napoli era defunto, senza forza nelle gambe, senza motivazioni, spaccata, in guerra con la società. Oggi, dopo neanche due mesi, il Napoli è tornato ad essere una squadra, come doveva fare, dopo un mercato che ha ridato al Napoli semplicemente quei due centrocampisti centrali che servivano e Ancelotti non ha mai voluto. Conforta il fatto che fuori c'erano 7-8 titolari di valore, le concorrenti Roma e Atalanta balbettano ed il calendario propone 6 partite alla portata per ottenere il massimo prima degli scontri diretti. L'unica cosa sicura è Lozano era un di più in estate, con Demme e Lobotka e Gattuso ad allenare la squadra da Dimaro, e sottolineo allenata, ditemi: il Napoli non era da scudetto? La Juve ha 6 punti in meno di un anno fa!"