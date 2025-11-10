Auriemma: “Conte si sente superiore al contesto, ma gioco non evoluto e problemi atletici”

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso di 'A Tempo Scaduto', trasmissione in onda su Tele A: "Conte si sente superiorea al contesto nel quale sta operando. Le sue parole danno l'idea di un atteggiamento di questo tipo. Ma deve stare attento perché il calcio si evolve e il suo non è un calcio moderno, è un calcio di rendimento, di opportunismo. Il Napoli sta avendo grandi difficoltà atletiche. E' una squadra pesante, non c'è più freschezza.

Chiamarsi fuori cosa significa? Che rassegna le dimissioni? Che lascia i soldi se ne va? Ammettiamo che lui stia pensando di andar via, stando anche alle sue parole. Se Conte vuole andar via deve lasciare i soldi. Ma se Conte dicesse a De Laurentiis: 'Troviamo una soluzione economica per andar via', ossia una buonuscita, De Laurentiis sapete cosa dice dopo tutti i soldi spesi in estate e il momento di questo Napoli? Gli dice di andare avanti, di proseguire, perché non dà nessun bonus".