Zazzaroni: "Settimana di attacchi sproporzionati a Conte! Vi spiego la sua metafora"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "I calciatori del Napoli sono semplicemente cotti, non c'è dell'altro secondo me. La classifica è rimediabilissima. Ma tutte le squadre non stanno bene, solo in poche stanno bene. Davanti al Napoli c'è la Roma, una Roma che non ha nessuna aspettativa e ha quella cosa che adesso sta mancando al Napoli: la fiducia nel gioco.

L'ultima settimana è stata agghiacciante, c'è stato un attacco diretto sproporzionato nei confronti di Conte. Dopo il Como aveva speso elogi per la squadra avversaria, dopo l'Eintracht aveva parlato del catenaccio della squadra tedesca. Bisogna conoscere Conte e amarlo nella difficoltà. Amare Conte non è facile perché è uno riservato, diffidente, che ha l'ossessione delle metafore. La metafora dell'accompagnare un morto può farti sembrare che sia matto, ma non è matto, semplicemente vive la sconfitta come una morte apparente".

