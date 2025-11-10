De Giovanni: "Al Napoli sta mancando un calciatore su tutti e non solo in campo"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Non c’è dubbio che dobbiamo preoccuparci, né per le sconfitte né per la classifica, e nemmeno ancora per la Champions perché due sconfitte ci stanno ma abbiamo un punto in più alla Juventus, ma sono molto preoccupato per il gioco espresso e quello non espresso. Diciotto tiri in porta in quattro partite, ed il Napoli li dovrebbe produrre in un tempo solo. Ho sentito nelle parole di Conte e nel gioco della squadra un po’ lo stesso momento dell’anno scorso.

In entrambi i casi mancava un personaggio che è Lukaku, che manca in campo ma anche e soprattutto nello spogliatoio. Lui è una sorta di un ambasciatore tra i compagni, ha un carisma enorme ed ha un’intesa unica con il suo allenatore. Manca da protagonista in campo, ma è venuto a mancare come tramite tra l’allenatore ed i calciatori. La squadra in questo momento non segue Conte, ma non possiamo sapere perché. Sono convinto che ci sia questo scollamento, come se in qualche modo il dialogo forte e costante tra squadra e allenatore sia in crisi. La cosa è abbastanza grave ma riparabile. La sosta arriva a proposito in tal senso.

Il Napoli avrà poi quattro partite consecutive che ti possono orientare la stagione. Queste situazioni vanno risolte adesso perché poi bisognerà affrontare queste gare con il massimo della concentrazione. Conte attualmente ha perso motivazione, lui ha le sue responsabilità ma in questo momento rinunciare a sostenerlo significa rinunciare a sostenere il Napoli”.